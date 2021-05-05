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Два форварда из КХЛ присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Два форварда из КХЛ присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Два форварда из Континентальной хоккейной лиги присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2021 года, который пройдёт в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

К сборной присоединились нападающие Владислав Кодола из «Северстали» и Никита Комаров из «Авангарда».

Ранее нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич рассказал о задачах на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Латвии.

Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Сборная Беларуси сыграла две товарищеские встречи с национальной командой России и в обоих потерпела поражения.

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