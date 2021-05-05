Два форварда из КХЛ присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси

Два форварда из Континентальной хоккейной лиги присоединились к тренировочному лагерю сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2021 года, который пройдёт в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.



К сборной присоединились нападающие Владислав Кодола из «Северстали» и Никита Комаров из «Авангарда».



Ранее нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич рассказал о задачах на предстоящий чемпионат мира по хоккею в Латвии.



Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Сборная Беларуси сыграла две товарищеские встречи с национальной командой России и в обоих потерпела поражения.