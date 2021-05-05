Голкиперы Лангхамер и Жеренко подписали контракты с «Ильвесом»

Финский «Ильвес» объявил о подписании контрактов с голкиперами Вадимом Жеренко по системе «1+1» и Мареком Лангхамером. Соглашение с чехом рассчитано на один сезон.



В прошлом сезоне Жеренко играл за команды системы московского «Динамо». В Высшей хоккейной лиге Вадим провёл в составе «Динамо» из Московской области 21 встречу в регулярном сезоне и три матча в плей-офф, в Молодёжной хоккейной лиге у вратаря три матча в регулярке и 13 — в Кубке Харламова.

По итогам Кубка Харламова динамовская молодёжка стала победителем турнира, а Вадим Жеренко был признан самым ценным игроком.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Марек Лангхамер провёл 27 матчей за «Амур» и ни разу не сыграл на ноль.