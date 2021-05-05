Генменеджер «Авангарда»: призываю болельщиков не паниковать, скоро будут хорошие новости

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал уходы хоккеистов из «Авангарда».



«Не думаю, что есть тенденция в уходе хоккеистов чемпионской команды и какая-то проблема для клуба. Ребята сделали большое дело, конечно, они привлекают команды по обе стороны океана. Мы не в крепостном праве живём, люди могут выбирать. Приходится констатировать, что некоторые игроки выбрали продолжение карьеры вне «Авангарда». Но ничего страшного, работа ведётся по селекции ежедневно. Надо немного подождать, болельщиков призываю не паниковать, у нас всё будет отлично, скоро будут хорошие новости», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, 5 мая стало известно о том, что нападающий Кирилл Семёнов продолжит карьеру в «Торонто».