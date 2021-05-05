«Авангард»: пусть омская бригада форвардов приведёт «Торонто» к Кубку Стэнли!

Омский «Авангард» пожелал удачи нападающему Кириллу Семёнову, который подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс» сроком на один год.

«Клуб очень хотел продолжить сотрудничество с таким ценным нападающим, предложив трёхлетний контракт. Однако Кирилл выбрал мечту — и «Авангард» вместе с болельщиками желает ему удачи за океаном и новых побед! Пусть омская бригада форвардов приведёт «Торонто» к Кубку Стэнли!» — написала пресс-служба омского клуба.

Напомним, что в октябре прошлого года нападающий, ещё один уроженец Омска — Илья Михеев — подписал контракт с «Торонто».

В текущем сезоне НХЛ «Торонто» с 72 очками лидирует в таблице Северного дивизиона. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф.