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Кожевников предположил, кто сможет заменить травмированного Шипачёва в сборной России

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников предположил, кто сможет заменить травмированного Шипачёва в сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал травму Вадима Шипачёва.

«Жалко, конечно, что Шипачёв получил травму и не поможет сборной России на чемпионате мира. Он наш сильнейший центральный нападающий, да и игрок на большинство. Травма Вадима — это неприятная новость как для сборной, так и для всех болельщиков.

Кто заменит Шипачёва? Вадима трудно заменить, он очень тонкий игрок. Но в сборной есть другой хороший центральный — Зернов. Денис здорово смотрелся в регулярке и плей-офф. Он давно на виду, сейчас появляется стабильность… Зернов в сборной погоды точно не испортит.

Отсутствие Шипачёва — это не катастрофа, просто неприятно. Вадим добавил бы остроты нашей сборной… Не стоит забывать, мы лишились не только сильного нападающего, но и капитана. Видел, что капитаном назначали Яковлева, он опытный игрок, давно в сборной. Назначение Яковлева — это нормально. Но в сборной есть кого послушать, в команде достаточно взрослых игроков… Очень жалко, что потеряли такого техничного Шипачёва», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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