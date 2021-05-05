Кожевников предположил, кто сможет заменить травмированного Шипачёва в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал травму Вадима Шипачёва.
«Жалко, конечно, что Шипачёв получил травму и не поможет сборной России на чемпионате мира. Он наш сильнейший центральный нападающий, да и игрок на большинство. Травма Вадима — это неприятная новость как для сборной, так и для всех болельщиков.
Кто заменит Шипачёва? Вадима трудно заменить, он очень тонкий игрок. Но в сборной есть другой хороший центральный — Зернов. Денис здорово смотрелся в регулярке и плей-офф. Он давно на виду, сейчас появляется стабильность… Зернов в сборной погоды точно не испортит.
Отсутствие Шипачёва — это не катастрофа, просто неприятно. Вадим добавил бы остроты нашей сборной… Не стоит забывать, мы лишились не только сильного нападающего, но и капитана. Видел, что капитаном назначали Яковлева, он опытный игрок, давно в сборной. Назначение Яковлева — это нормально. Но в сборной есть кого послушать, в команде достаточно взрослых игроков… Очень жалко, что потеряли такого техничного Шипачёва», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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