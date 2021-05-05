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Жорж Ларак попросил у «Рейнджерс» контракт, чтобы разобраться с Уилсоном

Жорж Ларак попросил у «Рейнджерс» контракт, чтобы разобраться с Уилсоном
Хоккей / НХЛ 0
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Один из лучших тафгаев в истории НХЛ нападающий Жорж Ларак, завершивший карьеру в 2010 году, предложил «Рейнджерс» подписать с ним контракт на одну игру, чтобы разобраться с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, который нанёс травму Артемию Панарину.

«Привет, «Рейнджерс», дайте мне контракт на сегодняшнюю игру, и я разберусь с Томом Уилсоном», — написал Ларак в «Твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 02:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил, а, по словам главного тренера, россиянин выбыл до конца регулярного сезона.

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