Жорж Ларак попросил у «Рейнджерс» контракт, чтобы разобраться с Уилсоном

Один из лучших тафгаев в истории НХЛ нападающий Жорж Ларак, завершивший карьеру в 2010 году, предложил «Рейнджерс» подписать с ним контракт на одну игру, чтобы разобраться с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном, который нанёс травму Артемию Панарину.
«Привет, «Рейнджерс», дайте мне контракт на сегодняшнюю игру, и я разберусь с Томом Уилсоном», — написал Ларак в «Твиттере».
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 02:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил, а, по словам главного тренера, россиянин выбыл до конца регулярного сезона.
- 5 мая 2021
-
22:00
-
21:20
-
20:51
-
20:35
-
20:12
-
20:03
-
19:57
-
19:23
-
18:59
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:15
-
16:39
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
14:51
-
14:30
-
13:51
-
13:40
-
13:24
-
12:59
-
12:38
-
11:57
-
11:53
-
11:22
-
10:33
-
10:19
-
10:00
-
09:31