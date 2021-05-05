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Мессье ответил на вопрос, хочет ли участвовать в подготовке «Рейнджерс»

Мессье ответил на вопрос, хочет ли участвовать в подготовке «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Мессье ответил на вопрос, хочет ли он участвовать в организации «Рейнджерс».

«Хочу ли участвовать в подготовке «Рейнджерс»? Я очень ясно дал понять, что уже много лет готов помочь любым способом. Я действительно не знаю, что ещё сказать», — цитирует канадца журналист Молли Уокер.

Напомним, что Мессье выступал за «Рейнджерс» с 1991 по 1997 год и с 2000 по 2004-й. Вместе с клубом форвард стал обладателем Кубка Стэнли в 1994 году.

5 мая «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона.

Новым президентом и генменеджером клуба станет Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США.

«Рейнджерс» уволил президента Дэвидсона и генменеджера Гортона, их заменит Крис Друри
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