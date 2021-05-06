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Бучневич ударил клюшкой в лицо соперника и заработал удаление

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» произошла потасовка с участием российского игрока.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич заработал дисциплинарный штраф, на 5-й минуте второго периода он ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.

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Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился тремя результативными передачами. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафренье и Морган Бэррон. Форвард Павел Бучневич и Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев совершил 31 сейв.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.