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Павла Бучневича могут дисквалифицировать за удар Энтони Манты в лицо, видео

Елена Кузнецова
Бучневича дисквалифицируют за удар Манты? Россиянин не стал ждать и сразу ударил в лицо
Хаос, которого можно было бы избежать, но НХЛ умыла руки.
Хоккей / НХЛ 0

НХЛ не стала дисквалифицировать Тома Уилсона за безрассудную атаку на Павла Бучневича и Артемия Панарина, и своим бездействием посеяла хаос. Завершившие карьеру тафгаи выстраивались в очередь, предлагая свои услуги «Рейнджерс» по нейтрализации Уилсона, клуб выступал с громкими заявлениями, а на повторный матч этих команд приехал даже глава департамента безопасности игроков Джордж Паррос.

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«Рейнджерс» вышли на лёд с одной целью – самим отомстить за Панарина, который из-за травмы пропустит остаток сезона. Разве можно было ожидать чего-то другого, когда НХЛ умыла руки? Матч начался с нескольких заварушек и уже в первом периоде команды на двоих заработали 100 штрафных минут.

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В начале второго периода Бучневича выгнали с матча. Всё началось с того, что он впечатал Энтони Манту в борт – нападающий «Вашингтона» в ответ предложил сбросить перчатки, но россиянин не стал ввязываться. Манта поехал за ним и начал провоцировать, несколько раз задев его клюшкой по ногам. В итоге Павел не выдержал и ткнул Манте клюшкой в лицо, и тут же судьи пресекли начинающуюся драку. После просмотра эпизода Павлу выписали большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

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Как бы абсурдно это ни звучало, но Бучневича могут дисквалифицировать. Уилсона за то, что он бил лежащего соперника, а затем хватал за волосы и швырял головой об лёд другого, — не дисквалифицировали, а Павла – могут. «Драки в первом периоде не вызвали беспокойства у шишек лиги, которые внимательно следят за матчем «Рейнджерс» и «Кэпиталз». Но после удара, который Бучневич нанёс в лицо Манты, вероятно, общение между департаментом безопасности игроков с «Рейнджерс» продолжится завтра», — написал Даррен Дрегер.

И вроде бы всё правильно – удаление было? Было. На пять минут тянуло? Тянуло очень даже. Да вот только не покидает мысль, что Уилсон-то в прошлой игре заслуживал уехать до конца не меньше. И если бы в том матче арбитры действовали так же строго, или если бы после него НХЛ наказала Уилсона по всей строгости, то всего этого хаоса можно было бы избежать.

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