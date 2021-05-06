Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021
Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).
В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
5 : 6
Россия U18
0:1 Лазутин (Чибриков, Новиков) – 03:08' (5x5) 1:1 Салминен (Койвунен, Туомаала) – 04:04' (5x4) 1:2 Мичков (Полтапов) – 06:58' (5x4) 2:2 Миеттинен (Юусола, Матикка) – 09:01' (5x5) 2:3 Чибриков (Лазутин, Полтапов) – 33:15' (5x4) 2:4 Чибриков (Бучельников) – 37:20' (5x5) 2:5 Мирошниченко (Новиков, Свечков) – 43:43' (5x4) 3:5 Кемелль (Хеймосалми, Ламберт) – 46:14' (5x4) 3:6 Мирошниченко (Свечков) – 50:46' (5x5) 4:6 Салминен (Вилен) – 50:53' (5x5) 5:6 Кемелль (Хеймосалми) – 57:08' (6x5)
Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада!
11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!
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