Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021

Сборная России обыграла Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).

В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
5 : 6
Россия U18
0:1 Лазутин (Чибриков, Новиков) – 03:08' (5x5)   1:1 Салминен (Койвунен, Туомаала) – 04:04' (5x4)   1:2 Мичков (Полтапов) – 06:58' (5x4)   2:2 Миеттинен (Юусола, Матикка) – 09:01' (5x5)   2:3 Чибриков (Лазутин, Полтапов) – 33:15' (5x4)   2:4 Чибриков (Бучельников) – 37:20' (5x5)   2:5 Мирошниченко (Новиков, Свечков) – 43:43' (5x4)   3:5 Кемелль (Хеймосалми, Ламберт) – 46:14' (5x4)   3:6 Мирошниченко (Свечков) – 50:46' (5x5)   4:6 Салминен (Вилен) – 50:53' (5x5)   5:6 Кемелль (Хеймосалми) – 57:08' (6x5)
Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада!
11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021