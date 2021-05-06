Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России впервые за 12 лет пробилась в финал ЮЧМ на втором турнире кряду

Сборная России впервые за 12 лет пробилась в финал ЮЧМ на втором турнире кряду
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.

Таким образом, сборной России впервые за 12 лет удалось пробиться в финал юниорских чемпионатов мира два раза подряд. В прошлом году ЮЧМ был отменён из-за пандемии коронавируса, а на последнем чемпионате, который состоялся в 2019 году в Швеции, сборная России стала финалистом, уступив в матче за золотые медали национальной команде Швеции.

До этого сборная России выходила в финал ЮЧМ в 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 и 2009 годах.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).

В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).

В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада!
11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021