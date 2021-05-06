Сборная России впервые за 12 лет пробилась в финал ЮЧМ на втором турнире кряду

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.



Таким образом, сборной России впервые за 12 лет удалось пробиться в финал юниорских чемпионатов мира два раза подряд. В прошлом году ЮЧМ был отменён из-за пандемии коронавируса, а на последнем чемпионате, который состоялся в 2019 году в Швеции, сборная России стала финалистом, уступив в матче за золотые медали национальной команде Швеции.



До этого сборная России выходила в финал ЮЧМ в 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008 и 2009 годах.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).



В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.



Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).



В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.



Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Финны устроили нервную концовку, но Россия вышла в финал ЮЧМ! Там нас ждёт Канада! 11 голов, нереализованный буллит финнов, дубли российских лидеров и отличный сюжет со счастливой развязкой — полуфинал ЮЧМ удался на славу!