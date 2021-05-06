Эмоции сборной России после выхода в финал юниорского чемпионата мира — 2021

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.
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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).
В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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