Мирошниченко признан лучшим игроком полуфиналов на юниорском чемпионате мира

Нападающий сборной России U18 Иван Мирошниченко был признан лучшим хоккеистом очередного игрового дня на юниорском чемпионате мира по хоккею, в котором состоялось два полуфинальных противостояния.



Напомним, хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).



В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.



Финал ЮЧМ-2021 между сборными России и Канады состоится 7 мая в 04:00 мск.

Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал! Мощь капитана и форварда нашей сборной прочувствовали на себе неуступчивые финны.