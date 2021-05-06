Эвасон объяснил, почему игроки плана Капризова будут зарабатывать больше остальных

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал дубль форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3 ОТ). В 52 матчах регулярки россиянин набрал 47 (26+21) очков.

«Я думаю, именно поэтому такие ребята, как Капризов, будут получать больше денег, чем некоторые другие игроки, правильно? Они забивают больше в ключевых ситуациях, чем остальные. Очевидно, у них есть талант и умение для того, чтобы так играть. Очень важно, когда твой игрок способен прибавить в самый нужный момент.



Без сомнений, Кирилл проводит чертовски хороший сезон. Но есть много других хороших вещей, которые каждый делает в нашем клубе, что позволяет нам добиваться успеха», – цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ в русской версии.