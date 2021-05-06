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Брукс: драка стенка на стенку – аперитив перед холодным блюдом мести, которое подал Смит

Брукс: драка стенка на стенку – аперитив перед холодным блюдом мести, которое подал Смит
Хоккей / НХЛ 0
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Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи.

«Можете одобрять это или ненавидеть, но так всегда происходит в хоккее, когда ответственность за защиту игроков падает на команды, а не на лигу. Это перешло в ведение «Рейнджерс» после того, как Уилсон дважды швырнул Панарина на лёд, а департамент «спускайте их с цепи» безопасности игроков не выписал ему дисквалификацию.

Вызов был принят. «Рейнджерс» не хватает мускулов и службы охраны, но они объединились в поддержку своей упавшей звезды и самих себя. На первой секунде была драка стенка на стенку – она стала тройным аперитивом перед основным блюдом холодной мести, которое подал Брендан Смит.

«Рейнджерс» проиграли матч, но выиграли битву своих сердец и умов. Это был сближающий момент для команды», — цитирует Брукса NY Post.

Массовая драка на первой секунде и рекорд НХЛ! Как «Рейнджерс» мстили Уилсону за Панарина
Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.
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