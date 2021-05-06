Брукс: драка стенка на стенку – аперитив перед холодным блюдом мести, которое подал Смит

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи.
«Можете одобрять это или ненавидеть, но так всегда происходит в хоккее, когда ответственность за защиту игроков падает на команды, а не на лигу. Это перешло в ведение «Рейнджерс» после того, как Уилсон дважды швырнул Панарина на лёд, а департамент «спускайте их с цепи» безопасности игроков не выписал ему дисквалификацию.
Вызов был принят. «Рейнджерс» не хватает мускулов и службы охраны, но они объединились в поддержку своей упавшей звезды и самих себя. На первой секунде была драка стенка на стенку – она стала тройным аперитивом перед основным блюдом холодной мести, которое подал Брендан Смит.
«Рейнджерс» проиграли матч, но выиграли битву своих сердец и умов. Это был сближающий момент для команды», — цитирует Брукса NY Post.
- 6 мая 2021
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