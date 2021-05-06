Плющев: драки в НХЛ — их устои. Мы туда ничего не привносим, кроме культуры хоккея
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, драка произошла уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» пятиминутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.
«Когда люди дерутся вдвоём, сзади никто не прыгает, потом какая-то каша пошла. Такое надо разбирать более детально. А то, что в США происходит с этими делами, — это их устои. Мы, русские, туда ничего не привносим, кроме мастерства и культуры хоккея», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.
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