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Плющев: драки в НХЛ — их устои. Мы туда ничего не привносим, кроме культуры хоккея

Плющев: драки в НХЛ — их устои. Мы туда ничего не привносим, кроме культуры хоккея
Хоккей / НХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, драка произошла уже на первой секунде встречи. В результате инцидента у «Рейнджерс» пятиминутные удаления заработали Кевин Руни, Колин Блэквелл и Филлип Ди Джузеппе. У «Вашингтона» штраф получили Ник Дауд, Карл Хагелин и Гарнет Хэтэуэй.

«Когда люди дерутся вдвоём, сзади никто не прыгает, потом какая-то каша пошла. Такое надо разбирать более детально. А то, что в США происходит с этими делами, — это их устои. Мы, русские, туда ничего не привносим, кроме мастерства и культуры хоккея», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.
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