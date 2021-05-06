Хоккеист сборной Казахстана Джесси Блэкер перешёл в «Автомобилист»
Защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер перешёл в «Автомобилист», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. 30-летний хоккеист заключил односторонний контракт с командой сроком на два года. Ранее Блэкер выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».
За три года, проведённые в «Барысе», Блэкер принял участие в 174 матчах КХЛ, включая 20 поединков плей-офф. На его счету 55 (10+45) очков, в том числе 6 (2+4) – в Кубке Гагарина. Выступая в «Барысе», Блэкер оформил гражданство Казахстана и стал игроком национальной сборной этой страны.
Ранее «Барыс» объявил, что голкипер Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми покинули клуб.
Кудрявцев, Блэкер, Хетерингтон и Линтуниеми покинули «Барыс»
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