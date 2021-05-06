«Автомобилист» подписал контракты с тремя хоккеистами

«Автомобилист» продлил на один год двусторонние контракты с защитником Александром Севостьяновым и нападающим Романом Ивашовым, а также заключил двусторонний контракт на два года с защитником Александром Шикуном.
Севостьянов был основным игроком «Горняка». В минувшем сезоне защитник набрал 23 (7+16) очка в 55 матчах ВХЛ. Всего на его счету 53 (13+40) очка в 190 матчах в ВХЛ. За основной состав «Автомобилиста» провёл в КХЛ семь матчей.
На протяжении последних четырех сезонов Ивашов получал наибольшее количество игровой практики в матчах за «Горняк» в ВХЛ. В прошлом сезоне на его счету 48 матчей и 27 (10+17) баллов за результативность. Суммарная статистика в КХЛ — 30 матчей, 1 гол, в ВХЛ — 170 матчей, 79 (33+46) очков.
Последние два сезона Шикун отыграл в Ангарске, где провёл 101 матч в ВХЛ за местный «Ермак» и набрал в них 29 (9+20) очков. Всего на счету Александра в Высшей хоккейной лиге 152 игры, 34 (11+23) очка.
- 6 мая 2021
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