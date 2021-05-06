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Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо

Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо форварда «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты, сообщает Департамент безопасности игроков.

Напомним, встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич заработал дисциплинарный штраф, на 5-й минуте второго периода он ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.

В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился тремя результативными передачами. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафренье и Морган Бэррон. Форвард Павел Бучневич и Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев совершил 31 сейв.

Бучневича дисквалифицируют за удар Манты? Россиянин не стал ждать и сразу ударил в лицо
Хаос, которого можно было бы избежать, но НХЛ умыла руки.
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