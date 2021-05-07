Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Капитан сборной России Чибриков вылетел за борт после силового приёма канадца в финале ЮЧМ

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» в эти минуты проходит финальная встреча юниорского чемпионата мира – 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России. Идёт 1-й период, в счёте ведёт российская сборная – 1:0.

На первых минутах матча защитник сборной Канады Нолан Аллан провёл яркий силовой приём на форварде российской команды Никите Чибрикове, в результате которого хоккеист сборной России вылетел за борт на скамейку запасных соперников.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Отметим, что счёт в матче был открыт на 6-й минуте встречи российским нападающим Матвеем Мичковым, забросившим 12-й шайбу на турнире. Ему ассистировали Даниил Лазутин и Прохор Полтапов.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.