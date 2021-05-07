Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канадский форвард забросил в ворота сборной России эффектным броском с неудобной руки

Канадский форвард забросил в ворота сборной России эффектным броском с неудобной руки
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» в эти минуты проходит финальная встреча юниорского чемпионата мира – 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России. Завершился 1-й период, в матче ничья – 2:2.

На 16-й минуте встречи канадский форвард Коннор Бедард вошёл в зону российской сборной, эффектно обыграл защитника Владислава Сапунова и резким броском с неудобной руки поразил ворота Сергея Иванова, сравняв счёт в матче — 1:1.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ
16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.
Наши проигрывают в суперфинале за золото ЮЧМ! Россия — Канада. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021