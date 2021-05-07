Канадский форвард забросил в ворота сборной России эффектным броском с неудобной руки
В Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» в эти минуты проходит финальная встреча юниорского чемпионата мира – 2021, в котором между собой сошлись сборные Канады и России. Завершился 1-й период, в матче ничья – 2:2.
На 16-й минуте встречи канадский форвард Коннор Бедард вошёл в зону российской сборной, эффектно обыграл защитника Владислава Сапунова и резким броском с неудобной руки поразил ворота Сергея Иванова, сравняв счёт в матче — 1:1.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ
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Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
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