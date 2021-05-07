«Питтсбург» обыграл «Баффало» благодаря покеру Картера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 8:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (4), Брайан Дюмулен, Джаред Макканн, Сидни Кросби и Каспери Капанен. Российский форвард Евгений Малкин за 15.01 на площадке сделал результативную передачу и нанёс два броска по воротам соперника.

За «Баффало» голы забили Дрейк Каджула (2), Тейдж Томпсон и Джефф Скиннер.

«Пингвинз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Сэйбрз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 мая команды сыграют между собой. Для обоих клубов это будет последняя игра в регулярном чемпионате.