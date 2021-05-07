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«Питтсбург» обыграл «Баффало» благодаря покеру Картера

«Питтсбург» обыграл «Баффало» благодаря покеру Картера
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 8:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (4), Брайан Дюмулен, Джаред Макканн, Сидни Кросби и Каспери Капанен. Российский форвард Евгений Малкин за 15.01 на площадке сделал результативную передачу и нанёс два броска по воротам соперника.

За «Баффало» голы забили Дрейк Каджула (2), Тейдж Томпсон и Джефф Скиннер.

«Пингвинз» одержали восьмую победу в последних 10 играх, у «Сэйбрз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 мая команды сыграют между собой. Для обоих клубов это будет последняя игра в регулярном чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
8 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Каджула (Скиннер, Шихан) – 02:45' (5x5)   1:1 Картер (Макканн, Годро) – 09:57' (5x5)   2:1 Картер (Цукер, Капанен) – 11:39' (5x4)   2:2 Томпсон (Миттельштадт) – 23:32' (5x5)   3:2 Картер (Петтерссон, Годро) – 24:36' (5x5)   3:3 Каджула (Миллер, Ристолайнен) – 25:13' (5x5)   4:3 Дюмулен (Летанг, Кросби) – 26:26' (5x5)   5:3 Макканн (Годро) – 27:25' (5x5)   6:3 Картер (Макканн, Фридман) – 43:02' (5x5)   7:3 Кросби (Летанг, Гюнцель) – 46:25' (5x5)   7:4 Скиннер (Томпсон, Ристолайнен) – 49:45' (5x4)   8:4 Капанен (Малкин, Цукер) – 53:05' (5x5)
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