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Кэмпбелл: перед вызовом в сборную Бедард не знал о существовании ЮЧМ. Теперь у него золото

Кэмпбелл: перед вызовом в сборную Бедард не знал о существовании ЮЧМ. Теперь у него золото
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Обозреватель The Hockey News рассказал интересную историю о нападающем юниорской сборной Канады Конноре Бедарде.

«За два дня до того, как Коннора Бедарда вызвали в сборную, он даже не знал о существовании ЮЧМ. А сейчас у него на шее золотая медаль. Надо отдать должное русским игрокам: они остались на льду и смотрели, как празднует Канада. Опустошающий момент для них, но они сделают выводы», — написал обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.

В финальном матче юниорского чемпионата мира 2021 года сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

Напомним, на групповом этапе Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в четырёх встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию — 8:1.

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Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и когда капитан забил в пустые, все выдохнули.
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