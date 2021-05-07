Гимаев: можно сказать, что Иванов не выручил, но я бы не стал делать его антигероем

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).



«Россия всегда стремится к золоту. На этот чемпионат мира мы, конечно, ехали за золотом: у нас была сильнейшая команда за последние годы. Сегодня ребята были крайне близки к золотым медалям, играли здорово. У канадцев тоже собрался очень мощный состав, при этом он необычайно ровный, чего не скажешь про нашу сборную. У нас есть перевес в линии нападения, но существуют вопросы по игре защитников и вратарской линии. В этом году мы увидели огромное количество талантов в нашей сборной и с оптимизмом смотрим в будущее.



Не стал бы винить во всём Иванова — это всегда проще всего. Можно сказать, что он не выручил, но я бы не стал делать его антигероем. На этот чемпионат мира он ехал третьим номером, а по ходу турнира стал нашим первым вратарём — он смог очень хорошо себя проявить. Где-то ему не хватило опыта, но странно требовать опыта в таком возрасте — Сергей очень молодой парень. Пропущенные голы — это следствие наших ошибок в обороне, поэтому виноваты все.



Мы не смогли реализовать большинство, но зато забили в других моментах, которые не были стопроцентными. К сожалению, где-то сегодня что-то не сложилось. Тем не менее я рад за нашу сборную: мы провели достойный финал и отличный турнир в целом. Многие ребята раскрыли себя с лучшей стороны», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.