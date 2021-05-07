Борис Михайлов отреагировал на поражение сборной России от Канады в финале ЮЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).



«Я, как и многомиллионные болельщики сборной России, удовлетворён результатом наших юниоров на прошедшем чемпионате мира. Ребята — молодцы! Они хорошо играли против Канады, проявили себя и сделали всё, чтобы победить. Но немножко не хватило — соперник был сильнее.



На протяжении всего чемпионата мира наши хоккеисты выглядели достойно, сражались до последней минуты. Могу сказать лишь ободряющие слова в их адрес. При серьёзной работе они могут вырасти в перспективных и замечательных хоккеистов.



Что касается дальнейшей работы Альберта Лещёва, его команда дошла до финала… У каждого есть свои недостатки, но торопиться с решениями не стоит. Есть общий штаб национальной сборной, они и будут определять, как выступила сборная под его руководством. Как я оцениваю работу Лещёва? Положительно. Разве второе место на чемпионате мира — это не положительный результат? Тем более в дебютном чемпионате мира», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.