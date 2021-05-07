Сергей Светлов рассказал о проблемной позиции сборной России

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. Российский тренер и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов поделился впечатлениями от игры сборной, а также рассказал о проблемной позиции команды.



«С интересом следил за этим турниром, ведь сборная России как в старые добрые времена показывала яркий, атакующий хоккей. Это уже традиция, что наши сборные уверенно себя чувствуют на льду Северной Америки, американцы и особенно канадцы для россиян — самый лучший соперник и раздражитель.



По именам у нас была очень интересная команда, мне как крайнему форварду бросилось в глаза, что главные звёзды — Мичков, Мирошниченко, Чибриков и Юров — именно фланговые нападающие. На границе веков у нашей школы были проблемы с вратарями и защитниками. В этом десятилетии все изменилось — растут защитники, в НХЛ в этом сезоне сыграли уже 11 российских голкиперов — это новый рекорд. Но, к сожалению, начала проседать другая позиция — центральный нападающий. Наряду с вратарским это ключевое амплуа в хоккее, которое отвечает за организацию игры всей пятёрки.



Было видно, что в центральной зоне Канада в финале в некоторых нюансах имела запас, из этой зоны пришли практически все голы соперника. Это проявлялось на вбрасываниях, на работе на «пятачке», на возврате — и не могло не отразиться на результате, хотя, например, Свечков позицию центрфорварда в общем-то держал. Но в целом хотел бы поздравить наших юниоров с очень достойным выступлением. Они увидели свои козыри — и поняли, в каком направлении дальше работать. Полезный турнир!» — приводит слова Светлова RHR.

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