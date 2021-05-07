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Назаров — об отсутствии работы: «ИП Назаров Андрей Викторович» есть с чего платить налоги

Назаров — об отсутствии работы: «ИП Назаров Андрей Викторович» есть с чего платить налоги
Хоккей / КХЛ 0
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Известный тренер Андрей Назаров обратился к людям, которые оставляют комментарии касательно продолжительного времени наставника без работы.

«Короткое обращение лично от меня. Адресовано любителям писать комментарии. Они почему-то думают, что их не читаю и не вижу сплетен вроде «да Назаров такой, потому что три года сидит без работы». Сообщаю специально для сильно переживающих. У такого бизнесмена как «ИП Назаров Андрей Викторович» есть с чего платить налоги, пополняя бюджет страны в соответствии с требованиями российского законодательства», — сказал Назаров «Чемпионату».

Ранее были слухи, что «Витязь» рассматривает кандидатуру Андрея Назарова в качестве основного претендента на пост главного тренера. Назаров уже руководил «Витязем» с 2010 по 2012 год. Последние два сезона специалист не тренировал ни один клуб.

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