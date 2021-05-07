Пять белорусских хоккеистов дисквалифицированы за участие в договорных матчах

Дисциплинарный комитет ФХБ вынес жёсткое решение по инциденту с игроками белорусского хоккейного клуба «Витебск». Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев дисквалифицированы на три года за оказание влияния на результат матчей, сообщает федерация хоккея Беларуси.



На основании официального представления Следственного комитета Республики Беларусь, согласно которому ряд хоккеистов «Витебска» совершил противоправные действия по оказанию влияния на результат спортивных соревнований, в которых представляемый ими клуб принимал непосредственное участие, Дисциплинарным комитетом ФХБ было вынесено решение о наложении на них соответствующих взысканий.



Установлено, что в ходе сезонов-2018/2019 и 2019/2020 игроки неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу «Витебск», но и профессиональному хоккею в целом. Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на три года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22 октября 2020 года.



Решение Дисциплинарного комитета ФХБ и все сопутствующие материалы также будут направлены для рассмотрения в Международную федерацию хоккея для применения к хоккеистам санкций международной юрисдикции.