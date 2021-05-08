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«Нефтехимик» обьявил, что Порядин останется в клубе ещё на два года

«Нефтехимик» обьявил, что Порядин останется в клубе ещё на два года
Хоккей / КХЛ 0
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Нижнекамский «Нефтехимик» повторил предложение казанского «Ак Барса» нападающему Павлу Порядину. Хоккеист продолжит выступать за нижнекамцев ещё два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Порядин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 очков: забросил 14 шайб и отдал 15 результативных передач.

По итогам чемпионата «Нефтехимик» набрал 40 очков, занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Павел Порядин выступает за нижнекамский клуб с 2015 года.

Напомним, что победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

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