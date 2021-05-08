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Назаров: новости о моём бизнесе доносятся из каждого утюга – это и есть популярность

Назаров: новости о моём бизнесе доносятся из каждого утюга – это и есть популярность
Хоккей / КХЛ 0
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что за 2020 год убытки его компаний составили 456 тыс. рублей.

«Убытки моих компаний за 2020 года? Информацию полностью подтверждаю. Есть удачные бизнес-проекты, а есть не очень. То, что об этом не пишет только ленивый и это доносится из каждого утюга и есть популярность. К этому, наверное, стремятся все, но не у всех это получается. Пусть пишут обо мне больше, я не против. Мне это нравится», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в СМИ появилась информация, что убытки компаний Андрея Назарова составили 456 тысяч рублей.

Ранее были слухи, что «Витязь» рассматривает кандидатуру Андрея Назарова в качестве основного претендента на пост главного тренера. Назаров уже руководил «Витязем» с 2010 по 2012 год. Последние два сезона специалист не тренировал ни один клуб.

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