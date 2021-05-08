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«Цуг» стал чемпионом Швейцарии, Коварж – лучшим бомбардиром

«Цуг» стал чемпионом Швейцарии, Коварж – лучшим бомбардиром
Хоккей / Прочие турниры 0

«Цуг» в третьем финальном матче обыграл «Сервет» со счётом 5:1 и стал победителем швейцарского чемпионата. Нападающий Ян Коварж стал лучшим бомбардиром турнира.

«Цуг» одержал победу над «Серветом» в трёх финальных матчах и выиграл национальный чемпионат во второй раз в истории и впервые с 1998 года.

Лучшим бомбардиром швейцарской лиги как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, стал Ян Коварж, который ранее выступал за магнитогорский «Металлург». В «Магнитке» хоккеист провёл пять сезонов, а по окончании чемпионата 2017/18 покинул клуб.

В регулярном чемпионате на счету чешского нападающего 52 матча, в которых он набрал 63 очка: 16 голов и 47 передач.

В 13 встречах Кубка форвард набрал 15 очков: забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач.

Коварж, Умарк и Андригетто стали лучшими бомбардирами регулярного чемпионата Швейцарии
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