«Цуг» стал чемпионом Швейцарии, Коварж – лучшим бомбардиром

«Цуг» в третьем финальном матче обыграл «Сервет» со счётом 5:1 и стал победителем швейцарского чемпионата. Нападающий Ян Коварж стал лучшим бомбардиром турнира.



«Цуг» одержал победу над «Серветом» в трёх финальных матчах и выиграл национальный чемпионат во второй раз в истории и впервые с 1998 года.



Лучшим бомбардиром швейцарской лиги как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, стал Ян Коварж, который ранее выступал за магнитогорский «Металлург». В «Магнитке» хоккеист провёл пять сезонов, а по окончании чемпионата 2017/18 покинул клуб.

В регулярном чемпионате на счету чешского нападающего 52 матча, в которых он набрал 63 очка: 16 голов и 47 передач.

В 13 встречах Кубка форвард набрал 15 очков: забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач.