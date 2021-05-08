Ткачёв — о переходе в «Трактор»: были и другие варианты в КХЛ и НХЛ

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал развитие своей карьеры, а также поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ.



«Кроме «Трактора», меня хотели видеть ещё два клуба. Были варианты с «Металлургом» и «Автомобилистом», но принял решение подписать контракт с Челябинском. Тему НХЛ для себя ещё не закрыл. Посмотрим, как всё будет складываться, но не закрыл. Последние пару лет реальной перспективы отъезда не было, но были варианты до этого, после победы с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина. И были сейчас.



Почему «Локомотив» не стал предлагать контракт? Это их надо спрашивать. Всегда готов рассмотреть предложение и, если оно мне подойдёт, подписать контракт. Тут всё просто — если ты нужен, то нужен, нет так нет. Я реже стал попадать в сборную? Есть руководство и тренерский штаб, которые решают, кто будет вызываться играть с гербом на груди. Это абсолютно нормально — рабочий процесс.



Думаю, что внедрение потолка зарплат в этом сезоне пошло на пользу. Здорово, что любая команда сейчас может навязать борьбу и каждый может обыграть каждого. Нет явных фаворитов и явных аутсайдеров. Решают чисто игровые моменты», — приводят слова Ткачёва «Известия».



27-летний Владимир Ткачёв прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги провёл в ярославском «Локомотиве». Принял участие в 53 встречах регулярного чемпионата, набрав 27 (10+17) очков при показателе полезности "+18". В плей-офф Ткачёв сыграл в 11 встречах, набрав 8 (4+4) очков при показателе полезности "+4" и шести штрафных минутах. Главным достижением в карьере форварда пока остаётся победа в Кубке Гагарина — 2018 с казанским «Ак Барсом». Годом ранее он в составе сборной России выиграл бронзу чемпионата мира в Кёльне и Париже.

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