Мирошниченко — о «пузыре» на ЮЧМ-2021: прогулки были по расписанию, но мы не унывали

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из Техаса (США) после участия в чемпионате мира. Нападающий национальной команды Иван Мирошниченко рассказал о трудностях жизни во время турнира и поделился дальнейшими планами.



«Полёт прошел отлично, всё-таки мы домой летели. В общей сложности добирались около суток. Что касается жизни в «пузыре», то это было не так уж просто. Ты можешь выйти прогуляться только по расписанию, а не когда тебе хочется, допустим. Но парни не унывали — мы находили занятия по общим интересам. По возвращении домой отдохну, повидаюсь со всеми родственниками, пойду погуляю. Какие планы? Отдохнуть и начать подготовку к новому сезону.



Расписание на турнире? Конечно, силы не бесконечные, тем более чемпионат проходит в конце сезона. Расписание было таким, чтобы мы успевали восстанавливаться. Самое неожиданное поздравление? От Ильи Каблукова. Не ожидал. Илья поздравил с хорошим результатом, сказал, что следил за турниром и болел за нас. Было очень приятно, многие писали», — сказал Мирошниченко.



В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

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