Капитан юниорской сборной России Чибриков: на ЮЧМ играли за наш герб с полной отдачей

8 мая юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из Техаса (США) после участия в чемпионате мира. Капитан и нападающий российской национальной команды Никита Чибриков поблагодарил болельщиков за поддержку, поделился эмоциями от выступления команды и рассказал о дальнейших планах.
«Приятно видеть родную страну, своих болельщиков, слышать родные голоса. Спасибо большое всем, кто нас поддерживал. Главная разница между взрослым хоккеем и юниорским? Больше горячих эмоций, взрослые игроки более уравновешенные, наверное. Горжусь всей нашей командой, спасибо всем. Как капитан помогал чем мог. Сплачивал команду.
Что сказал парням после серебра? Что горжусь всеми, что у нас лучшая команда. Было приятно выступать на таком турнире, представлять сборную России, все играли с сердцем и полной отдачей — за наш герб. Сколько можно не думать о хоккее теперь? Не знаю, у каждого по-своему. Я думаю о хоккее каждый день, я игрок, это моё любимое дело. Отдохнём, сколько потребуется, может быть, у кого-то травма. Сейчас поеду к родителям. Откуда они? Из Владивостока, сейчас перебрались в Москву.
Мои планы? Будут экзамены, буду готовиться к ЕГЭ. Я не думал пока об этом всём, сейчас соберусь с мыслями и подумаю», — сказал Чибриков.
Ранее стали известны три лучших игрока, которых сборная России выбрала в своей команде по итогам юниорского чемпионата мира 2021 года. Тремя лучшими хоккеистами сборной стали Матвей Мичков, Никита Чибриков и Сергей Иванов.
- 8 мая 2021
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