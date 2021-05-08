НХЛ упростит протоколы по коронавирусу для команд плей-офф. Игроки смогут ходить в сауну

НХЛ пересмотрит свои протоколы по коронавирусу для плей-офф, как только команды достигнут минимального числа вакцинированных, сообщает ESPN.
На первое время, изменения затронут только команды, базирующиеся в США, поскольку Канада значительно отстает в развёртывании вакцины. Лига сообщила командам в пятницу вечером, что после полной вакцинации 85% игроков, у них появится больше свободы. Игроки смогут собираться друг у друга в гостиничных номерах и питаться в самолетах и автобусах. Хоккеистам также будет разрешено есть и пить в ресторанах на открытом воздухе. Полностью вакцинированным игрокам будет разрешено пользоваться саунами и парными на командных объектах, а также играть в гольф, если они не заходят в закрытые помещения.
Согласно новым протоколам, маски не будут необходимы на тренировочных объектах для полностью вакцинированных лиц. Кроме того, полностью вакцинированным игрокам и тренерам больше не нужно будет проходить тестирование на коронавирус в неигровые дни.
НХЛ оставалась одной из самых строгих лиг в Северной Америке в плане протоколов по COVID-19. Баскетбольная и бейсбольная лиги уже ослабили ограничения для команд.
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