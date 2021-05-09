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Бучневич стал 2-й звездой матча «Бостон» — «Рейнджерс», он сделал ассистентский хет-трик

Бучневич стал 2-й звездой матча «Бостон» — «Рейнджерс», он сделал ассистентский хет-трик
Хоккей / НХЛ 0

В Бостоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:4.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич признан второй звездой матча. На его счету три результативные передачи. Первой звездой стал ещё один нападающий клуба из Нью-Йорка Мика Зибанеджад, который оформил дубль в этой встрече. Третья звезда — защитник гостей Адам Фокс.

В этой встрече в составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Виталий Кравцов. Голкипер Игорь Шестёркин вышел на замену и отразил семь бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

Шайба Кравцова помогла «Рейнджерс» обыграть «Бостон»
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