«Из России с любовью». «Рейнджерс» показали объятия Шестёркина и Кравцова после матча НХЛ
В Бостоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:4.
После матча в «твиттере» «Рейнджерс» показали объятия российского нападающего Виталия Кравцова с голкипером Игорем Шестёркиным. Пост был подписал следующий образом: «Из России с любовью».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттере «Рейнджерс».
В этой встрече Виталий Кравцов стал автором одной заброшенной шайбы. Шестёркин вышел на замену и отразил 7 бросков.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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