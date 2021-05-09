«Из России с любовью». «Рейнджерс» показали объятия Шестёркина и Кравцова после матча НХЛ

В Бостоне состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:4.

После матча в «твиттере» «Рейнджерс» показали объятия российского нападающего Виталия Кравцова с голкипером Игорем Шестёркиным. Пост был подписал следующий образом: «Из России с любовью».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттере «Рейнджерс».

В этой встрече Виталий Кравцов стал автором одной заброшенной шайбы. Шестёркин вышел на замену и отразил 7 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.