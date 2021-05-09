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«Нэшвилл» обыграл «Каролину», у Свечникова «-3»

«Нэшвилл» обыграл «Каролину», у Свечникова «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Канин (2) и Эрик Хаула. Российский форвард Яков Тренин за 15.36 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Каролину» единственный гол забил Морган Гики. Нападающий Андрей Свечников за 13.52 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-3».

Для «Предаторз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий и последний матч в регулярном сезоне команды проведут между собой 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Канин (Гранлунд, Экхольм) – 32:27' (5x5)   2:0 Канин (Гранлунд, Эллис) – 47:41' (5x5)   2:1 Гики (Лоренц, Маккормик) – 49:07' (5x5)   3:1 Хаула (Йернкрок) – 58:57' (en)
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