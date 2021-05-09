«Нэшвилл» обыграл «Каролину», у Свечникова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Канин (2) и Эрик Хаула. Российский форвард Яков Тренин за 15.36 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Каролину» единственный гол забил Морган Гики. Нападающий Андрей Свечников за 13.52 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-3».

Для «Предаторз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий и последний матч в регулярном сезоне команды проведут между собой 11 мая.