«Нэшвилл» обыграл «Каролину», у Свечникова «-3»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Люк Канин (2) и Эрик Хаула. Российский форвард Яков Тренин за 15.36 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». За «Каролину» единственный гол забил Морган Гики. Нападающий Андрей Свечников за 13.52 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-3».
Для «Предаторз» эта победа стала шестой в последних 10 играх, у «Харрикейнз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующий и последний матч в регулярном сезоне команды проведут между собой 11 мая.
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