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Макдэвид набрал 100-е очко в сезоне НХЛ

Макдэвид набрал 100-е очко в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Ванкувером» поучаствовал в каждой шайбе: сначала забросил сам, затем оформил ассистентский хет-трик.

Последняя результативная передача стала 100-м очком хоккеиста в сезоне. Таким образом канадец преодолевает отметку в 100 очков за чемпионат уже пять сезонов подряд. В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги форвард лидирует в списке бомбардиров.

В текущем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате, забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.

После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Миннесотой Уайлд» и одну – с «Ванкувером».

Драйзайтль: стараемся играть на Макдэвида, чтобы он набрал 100 очков
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