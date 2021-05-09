Макдэвид набрал 100-е очко в сезоне НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Ванкувером» поучаствовал в каждой шайбе: сначала забросил сам, затем оформил ассистентский хет-трик.
Последняя результативная передача стала 100-м очком хоккеиста в сезоне. Таким образом канадец преодолевает отметку в 100 очков за чемпионат уже пять сезонов подряд. В текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги форвард лидирует в списке бомбардиров.
В текущем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате, забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.
После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Миннесотой Уайлд» и одну – с «Ванкувером».
Драйзайтль: стараемся играть на Макдэвида, чтобы он набрал 100 очков
Рекомендуем вам
- 9 мая 2021
-
08:52
-
08:42
-
08:31
-
08:08
-
07:54
-
06:05
-
05:50
-
04:56
-
04:52
-
04:48
-
04:45
-
04:33
-
03:56
-
02:46
-
01:57
-
01:42
-
01:15
-
00:59
- 8 мая 2021
-
23:02
-
22:13
-
22:02
-
21:22
-
21:10
-
20:02
-
19:46
-
18:40
-
18:14
-
18:06
-
17:50
-
17:38
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
15:50
-
15:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам