Дэйв Типпет: то, что делает Макдэвид – невероятно

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпет прокомментировал 100-е очко нападающего Коннора Макдэвида в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Это закрепляет за ним звание одного из лучших игроков всех времён. Он вывел свои таланты на новый уровень – элитный для этой лиги. Мы обсуждали это с тренерами, сколько он очков набрал за последний месяц? (31 очко в последних 12 матчах). Кто-то сказал: «Нельзя забывать, что это НХЛ, лучшая лига мира, и это игрок, против которого играют жёстче всего в этой лиге. Все приезжают сюда и рассказывают, как будут противостоять ему, чтобы он не набрал очков, а он всё равно набирает. То, что он делает, это невероятно», – цитирует Типпета Edmonton journal.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 очков: забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.
После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Монреаль Канадиенс» и одну – с «Ванкувером».
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