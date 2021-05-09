Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Штюцле забросил три шайбы «Виннипегу» и стал автором самого молодого хет-трика «Оттавы»

19-летний нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле оформил хет-трик в матче с «Виннипегом» и стал самым молодым игроком в истории клуба, который забрасывал три шайбы в одном матче.

На 12-й минуте Штюцле впервые в матче отличился, подставив клюшку под бросок партнёра от синей линии, На 46-й немецкий хоккеист получил передачу вблизи правого пятака и точно бросил по воротам, а за 6 секунд до конца матча забросил в пустые ворота.

Напомним, что Штюцле проводит первый сезон в Национальной хоккейной лиге. В текущем чемпионате у хоккеиста сыграна 51 встреча и набрано 29 очков (12+17).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».