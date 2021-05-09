Макдэвид – о 100-м очке в сезоне: было невероятно приятно увидеть реакцию партнёров

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал 100-е набранное очко в чемпионате



«100 очков в сезоне? Я старался об этом не думать. Я пытался готовить себя к плей-офф и выводить игру на необходимый уровень. Но, конечно, когда счетчик очков идёт в районе 97, 98, 99, на подсознании эта мысль начинает сидеть. Слава богу, 100-го очка не пришлось ждать долго. И мне было невероятно приятно увидеть реакцию партнёров. Для меня это значит многое», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате, забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.



После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Монреаль Канадиенс» и одну – с «Ванкувером». Последний матч состоится в ночь на 16 мая по Москве.