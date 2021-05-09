Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макдэвид – о 100-м очке в сезоне: было невероятно приятно увидеть реакцию партнёров

Макдэвид – о 100-м очке в сезоне: было невероятно приятно увидеть реакцию партнёров
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал 100-е набранное очко в чемпионате

«100 очков в сезоне? Я старался об этом не думать. Я пытался готовить себя к плей-офф и выводить игру на необходимый уровень. Но, конечно, когда счетчик очков идёт в районе 97, 98, 99, на подсознании эта мысль начинает сидеть. Слава богу, 100-го очка не пришлось ждать долго. И мне было невероятно приятно увидеть реакцию партнёров. Для меня это значит многое», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид провёл 53 матча в регулярном чемпионате, забросил 32 шайбы и отдал 68 передач.

После 53 матчей «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Северного дивизиона, а в чемпионате «Ойлерз» осталось провести три игры: две – с «Монреаль Канадиенс» и одну – с «Ванкувером». Последний матч состоится в ночь на 16 мая по Москве.

«Он мутант». Макдэвид набрал 100 очков, повторив великое достижение Лемье и Ягра
Капитан «Эдмонтона» управился быстрее всех в XXI веке – за 53 матча. Последний раз такое случалось 25 лет назад.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021