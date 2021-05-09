Драйзайтль: мой английский недостаточно хорош, чтобы описать достижение Макдэвида

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями по поводу того, что стал первым немецким хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ, а также рассказал о достижении Коннора Макдэвида.
«Безусловно, я горжусь этим достижением, но я планирую играть ещё много лет. У нас с «Эдмонтоном» впереди ещё много веселья. Мне просто повезло, и я счастлив быть частью этого.
Достижение Макдэвида просто впечатляет. Мой английский недостаточно хорош, чтобы подобрать нужное слово для этого. Это невероятно. Мы провели всего 50 с небольшим игр, а у него 100 очков», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в матче с «Ванкувером» Драйзайтль оформил дубль и набрал 500-е очко в НХЛ. Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, забросил шайбу и набрал 100-е очко в текущем сезоне.
- 9 мая 2021
-
13:45
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
11:35
-
11:21
-
11:06
-
10:24
-
09:49
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
08:52
-
08:42
-
08:31
-
08:08
-
07:54
-
06:05
-
05:50
-
04:56
-
04:52
-
04:48
-
04:45
-
04:33
-
03:56
-
02:46
-
01:57
-
01:42
-
01:15
-
00:59
- 8 мая 2021
-
23:02
-
22:13
-
22:02
-
21:22
-
21:10