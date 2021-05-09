Драйзайтль: мой английский недостаточно хорош, чтобы описать достижение Макдэвида

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился эмоциями по поводу того, что стал первым немецким хоккеистом, набравшим 500 очков в НХЛ, а также рассказал о достижении Коннора Макдэвида.

«Безусловно, я горжусь этим достижением, но я планирую играть ещё много лет. У нас с «Эдмонтоном» впереди ещё много веселья. Мне просто повезло, и я счастлив быть частью этого.

Достижение Макдэвида просто впечатляет. Мой английский недостаточно хорош, чтобы подобрать нужное слово для этого. Это невероятно. Мы провели всего 50 с небольшим игр, а у него 100 очков», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в матче с «Ванкувером» Драйзайтль оформил дубль и набрал 500-е очко в НХЛ. Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, забросил шайбу и набрал 100-е очко в текущем сезоне.