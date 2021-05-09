Бывший голкипер клубов НХЛ, а ныне комментатор на телевидении Кевин Уикс претендует на пост помощника генерального менеджера «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Адриан Дейтер в своём «твиттере».
Напомним, ранее клуб уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Новым президентом и генменеджером клуба станет Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточного дивизиона, отставая от «Нью-Йорк Айлендерс» на 10 очков.
Кевин Уикс является первым темнокожим хоккейным экспертом на североамериканском телевидении. После завершения игровой карьеры он никогда не работал в хоккейных клубах.
- 9 мая 2021
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