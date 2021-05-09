Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Аризоны»: смена тренера пойдёт во благо клуба

Генменеджер «Аризоны»: смена тренера пойдёт во благо клуба
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал уход Рика Токкета с поста главного тренера команды.

«После встречи с Риком мы согласились, что смена тренера пойдёт во благо клуба. Это было очень трудное решение, но мы верим, что настало время для нового направления и нового лидера.

Рик – очень хороший тренер и невероятный человек, и мы искренне ценим его усердный труд и преданность «Койотс» на протяжении последних четырех лет.

Мы благодарны за все, что он сделал для клуба, и желаем ему успехов в будущем», — приводит слова Армстронга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне «Аризона» в 56 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрала 54 очка и не сумела пробиться в плей-офф НХЛ в Западном дивизионе. «Койотс» уже закончили выступление в регулярном первенстве лиги.

Рик Токкет покинет «Аризону»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021