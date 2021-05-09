Генменеджер «Аризоны»: смена тренера пойдёт во благо клуба

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал уход Рика Токкета с поста главного тренера команды.
«После встречи с Риком мы согласились, что смена тренера пойдёт во благо клуба. Это было очень трудное решение, но мы верим, что настало время для нового направления и нового лидера.
Рик – очень хороший тренер и невероятный человек, и мы искренне ценим его усердный труд и преданность «Койотс» на протяжении последних четырех лет.
Мы благодарны за все, что он сделал для клуба, и желаем ему успехов в будущем», — приводит слова Армстронга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне «Аризона» в 56 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрала 54 очка и не сумела пробиться в плей-офф НХЛ в Западном дивизионе. «Койотс» уже закончили выступление в регулярном первенстве лиги.
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