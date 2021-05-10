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Гурьянову удалось прервать 5-матчевую безголевую серию в матче с «Чикаго»

Гурьянову удалось прервать 5-матчевую безголевую серию в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает на своём льду «Даллас Старз». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 3:1.

На 10-й минуте матча 23-летний российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов оказался отметился заброшенной шайбой в ворота «Чикаго», сыграв на добивании после броска Джейми Бенна.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, Гурьянову удалось прервать 5-матчевую серию без заброшенных шайб. Последний его гол датируется 26 апреля, когда ему удалось поразить ворота «Каролины» (4:3). Всего на счету Дениса 29 (12+17) очков в 54 встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «0».

«Даллас» в овертайме обыграл «Каролину», шайба на счету Гурьянова
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