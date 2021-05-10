Мирошниченко: буду стараться попасть в первые три пятёрки «Авангарда»
Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о желании закрепиться в основном составе «ястребов».
«Долетели хорошо, хоть и добирались около суток. От перелёта ещё не отошли. И думаю, ещё не отойдём в ближайшие пару дней. Он достаточно легко прошёл, но всё равно пока много эмоций от прошедшего чемпионата мира. И нужно время, чтобы они улеглись.
Да мне на самом деле без разницы, кто будет в обновлённом составе «Авангарда». Просто буду стараться показывать свою игру и попасть в состав. Я не говорил, что именно в первое звено. Но буду стараться попасть в состав. В первые три пятёрки, наверно.
Из Национальной хоккейной лиги на меня пока не выходили. И не очень сильно слежу за этим», — цитируют Мирошниченко «Известия».
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