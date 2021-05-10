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«Звезда лиги травмировался, отсюда и реакция». Вайсфельд — о мести «Рейнджерс» за Панарина

«Звезда лиги травмировался, отсюда и реакция». Вайсфельд — о мести «Рейнджерс» за Панарина
Хоккей / НХЛ 0
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о постоянных драках игроков «Рейнджерс» в матчах с «Вашингтоном».

«Думаю, здесь комплекс причин. С Панариным-то всё понятно: звезда лиги и лидер команды получил травму, поэтому такая реакция. Но основная идея заключается в следующем: с точки зрения «Рейнджерс», руководство лиги недостаточным образом наказало Уилсона за тот поступок. А философия клубов НХЛ состоит в том, что ничего нельзя оставлять без ответа. Если, с точки зрения «Рейнджерс», наказание от лиги для провинившегося игрока оказалось несправедливым, то они должны наказать его сами. Такие вещи нельзя оставлять без соответствующей реакции. И травма Панарина ещё дополнительно усугубила эту ситуацию», — цитирует Вайсфельда Sport24.

Уилсон рассказал об отношении к Панарину. Ранее хоккеисты подрались в матче НХЛ
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