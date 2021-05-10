Нападающий «Анахайма» Лундестрём и форвард «Сан-Хосе» Сёренсен сыграют за Швецию на ЧМ

Нападающий «Анахайма» Исак Лундестрём и форвард «Сан-Хосе» Маркус Сёренсен сыграют за Швецию на ЧМ-2021, сообщает Expressen.



Исак Лундестрём в нынешнем сезоне провёл 41 матч за «Анахайм». На его счету девять очков по системе гол + пас (шесть заброшенных шайб и три результативные передачи). Нападающий получил 14 минут штрафа. Маркус Сёренсен сыграл за «Сан-Хосе» в 29 матчах. Он набрал пять очков по системе гол + пас (одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи).



Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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