Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея», забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу. Встреча проходила 10 мая в городе Сочи во дворце спорта «Большой».

«Легенды хоккея» обыграли сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.

Его команда со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.

На 29-й секунде Путин открыл счёт в матче, а уже к 10-й минуте оформил хет-трик. До конца периода президент забросил ещё одну шайбу, а во второй и третьей двадцатиминутках Владимир Владимирович оформил дубль. Также Путин ассистировал Павлу Буре на 50-й минуте.

Президент России играл в одном звене с Каменским, Ларионовым, Шойгу и Якушевым.