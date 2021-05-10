Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Хоккей / Ночная Лига 0

Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея», забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу. Встреча проходила 10 мая в городе Сочи во дворце спорта «Большой».

«Легенды хоккея» обыграли сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.

Его команда со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.

На 29-й секунде Путин открыл счёт в матче, а уже к 10-й минуте оформил хет-трик. До конца периода президент забросил ещё одну шайбу, а во второй и третьей двадцатиминутках Владимир Владимирович оформил дубль. Также Путин ассистировал Павлу Буре на 50-й минуте.

Президент России играл в одном звене с Каменским, Ларионовым, Шойгу и Якушевым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021