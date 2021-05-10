Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея», забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу. Встреча проходила 10 мая в городе Сочи во дворце спорта «Большой».
«Легенды хоккея» обыграли сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.
Его команда со счетом 13:9 обыграла сборную Ночной хоккейной лиги.
На 29-й секунде Путин открыл счёт в матче, а уже к 10-й минуте оформил хет-трик. До конца периода президент забросил ещё одну шайбу, а во второй и третьей двадцатиминутках Владимир Владимирович оформил дубль. Также Путин ассистировал Павлу Буре на 50-й минуте.
Президент России играл в одном звене с Каменским, Ларионовым, Шойгу и Якушевым.
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